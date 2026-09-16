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Фон дер Ляйен заявила о 35 тысячах погибших от жары в ЕС

Фон дер Ляйен заявила о 35 тысячах погибших от жары в ЕС

Не менее 35 тысяч жизней унесла летняя жара в Евросоюзе — с таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге, где она представила ежегодный доклад о положении ЕС.

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