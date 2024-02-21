WP: отступление украинских сил из Авдеевки было плохо организовано

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо организовано. Как написало издание The Washington Post (WP) со ссылкой на опрошенных украинских военных и источники из числа американских чиновников, часть состава не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль ВС РФ.