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Царьград

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Экс-замминистра образования Забайкалья отделался штрафом 1,07 млн

Экс-замминистра образования Забайкалья отделался штрафом 1,07 млн

В Забайкальском крае прошло новое судебное разбирательство в отношении бывшего заместителя руководителя регионального министерства образования и науки Бато Лхасаранова.

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