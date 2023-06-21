Прокуратура добилась наказания виновному в крушении траулера "Восток" и гибели 20 членов экипажа

На Дальнем Востоке прокуратура добилась справедливого наказания виновному в крушении рыболовецкого судна и гибели 20 членов экипажа, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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