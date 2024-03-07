Рулетики с ветчиной и творогом

Ингредиенты: 6 тонких ломтиков ветчины 150г обезжиренного творога 2 яичных желтка вкрутую (можно заменить на тертый сыр) свежий укроп 2-3 столовых ложки йогурта без добавок 1 чайная ложка смеси прованских трав (можно и без нее, думаю) пара зубчиков чеснока несколько «перьев» зеленого лука Как готовить: Порубить зеленый лук и укроп, чеснок раздавить Творог смешать с йогуртом, травами, желтком или сыром и чесноком Аккуратно разложить начинку на ломти ветчины, свернуть в рулетики и перевязать перьями лука, чтобы не разваливалось.