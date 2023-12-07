Завершены съемки детективного сериала «Овчарка»

Завершились съемки многосерийного детектива «Овчарка». Проект снимается для телеканала «Россия». Центральный персонаж сериала — майор управления собственной безопасности полиции Анастасия Нестерова, которую коллеги за преданность делу и мертвую хватку прозвали Овчаркой.
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