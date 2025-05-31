Русские военные установили контроль над значительной частью Волчанска

Русские войска установили контроль над значительной частью Волчанска в Харьковской области. Эксперт Андрей Марочко сообщил о зачистке города и продвижении к Купянску, а также освобождении западных окраин Торского в ДНР.
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