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Мода и Шоу-бизнес

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Илья Лагутенко приступил к восстановлению своего сгоревшего дома в Калифорнии

Илья Лагутенко приступил к восстановлению своего сгоревшего дома в Калифорнии

Основатель группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, покинувший Россию в 2022 году, вероятно, приступил к восстановлению своего дома в Калифорнии — сообщает РИА Новости на основании анализа спутниковых снимков и кадастровых данных.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Эта мразь тоже в пиндосию залезла.
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1 м.