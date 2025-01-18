В Татарстане в 2025 планируют ввести 3,2 млн кв. метров жилья

В Татарстане в 2025 планируют ввести 3 миллиона 260 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.