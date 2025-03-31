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Женский батальон всё! В ДНР русские солдаты ликвидировали подразделение ВСУ слабого пола. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Женский батальон всё! В ДНР русские солдаты ликвидировали подразделение ВСУ слабого пола. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Боевой расчёт БПЛА полностью состоял из мобилизованных украинок, но теперь с ними покончено.Стало известно о том, что под Константиновкой в Донецкой Народной республике полностью ликвидирован женский расчёт БПЛА украинской армии.

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