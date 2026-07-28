Рост российского рынка остановился

Российский рынок акций начал торги понедельника незначительным спадом. Неожиданное понижение ключевой ставки Банка России поддерживало рынок, однако этот эффект компенсировало падение мировых цен на нефть, сообщает Интерфакс.
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