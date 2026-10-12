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Туризм и География

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Тайна таёжного озера: что скрывалось под старым настилом

Тайна таёжного озера: что скрывалось под старым настилом

Иногда самые жуткие истории начинаются с совершенно безобидных планов. В конце ноября я отправился к небольшому таёжному озеру, где уже несколько лет подряд ловил щуку и налима.

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