Депутат Чепа: Путин не раскроет свои тузы в рукаве раньше времени

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, выразил мнение, что у Владимира Путина имеются скрытые преимущества в текущей политической игре.
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