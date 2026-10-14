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Вынесен приговор организатору убийства вице-мэра Новосибирска

Вынесен приговор организатору убийства вице-мэра Новосибирска

Участник дела об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, застреленного в 2001 году, получил семь лет условно .

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