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Русский дрон спас украинского солдата на южнодонецком направлении от мин

Русский дрон спас украинского солдата на южнодонецком направлении от мин

Русский дрон спас украинского военнослужащего Павла Орехова, уберегая от минных полей на южнодонецком направлении.

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