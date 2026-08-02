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Спустя 19 лет после «Ликвидации»: разводы, руководство театрами и экстремальное похудение звезд сериала

Спустя 19 лет после «Ликвидации»: разводы, руководство театрами и экстремальное похудение звезд сериала

Одесский колорит, борьба с бандитами и знаменитое гоцмановское «картина маслом» — «Ликвидация» вышла на экраны почти двадцать лет назад, но сериал до сих пор пересматривают и разбирают на цитаты.

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