Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Успехи России У Лолиты Милявской сорвались концерты на Кузбассе! Вот такого поворота звезда никак не ожидала! То сообщение, которое она оставила у себя в «телеге» не оставляет сомнений: там действительно, как говорят в народе, «бомбит» по полной программе.
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