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От мастерской гробовщика до борьбы за титул в Ф1. История Хайнца-Харальда Френтцена

От мастерской гробовщика до борьбы за титул в Ф1. История Хайнца-Харальда Френтцена

Motor Sport MagazineОт семейной мастерской в Мёнхенгладбахе, где он в юности делал гробы, до борьбы за чемпионский титул в Формуле 1 — Хайнц-Харальд Френтцен вспоминает главные победы и разочарования своей карьеры и рассказывает о жизни после спорта, которая долгие годы проходила вдали от внимания публики.

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