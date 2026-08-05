От мастерской гробовщика до борьбы за титул в Ф1. История Хайнца-Харальда Френтцена

Motor Sport MagazineОт семейной мастерской в Мёнхенгладбахе, где он в юности делал гробы, до борьбы за чемпионский титул в Формуле 1 — Хайнц-Харальд Френтцен вспоминает главные победы и разочарования своей карьеры и рассказывает о жизни после спорта, которая долгие годы проходила вдали от внимания публики.