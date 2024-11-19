Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Москвичи смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — в России назвали это справедливым

Москвичи смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — в России назвали это справедливым

Фото:FREEPIK Важные новости России за неделю  сообщают о том, что жители Москвы смогут рассчитывать на пенсию в 62,5 тысячи рублей — такова информация о справедливом размере пенсии неработающих граждан, которую озвучил депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх