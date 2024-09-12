Белый дом отказался комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте с Россией

Она не стала затрагивать гипотетические вопросы Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в украинском конфликте.
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