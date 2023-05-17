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Белый дом подтвердил, что Байден решил отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в США

Белый дом подтвердил, что Байден решил отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в США

Белый дом подтвердил сведения, согласно которым президент Джо Байден решил отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в Соединенных Штатах.

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