Трамповские пошлины привели к росту розничных цен на видеокарты GeForce RTX 5080 и R...

Трамповские пошлины привели к росту розничных цен на видеокарты GeForce RTX 5080 и RTX 5090 в СШАКрупнейший американский онлайн-ритейлер Newegg объяснил рост цен на видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 и RTX 5090 введением тарифов на импорт товаров из Китая, инициированных администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump).