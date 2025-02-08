Трамповские пошлины привели к росту розничных цен на видеокарты GeForce RTX 5080 и R...

Трамповские пошлины привели к росту розничных цен на видеокарты GeForce RTX 5080 и RTX 5090 в СШАКрупнейший американский онлайн-ритейлер Newegg объяснил рост цен на видеокарты Nvidia GeForce RTX 5080 и RTX 5090 введением тарифов на импорт товаров из Китая, инициированных администрацией президента Дональда Трампа (Donald Trump).
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