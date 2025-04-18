Два бойца самообороны погибли при налёте вражеских дронов на Белгородскую область

О гибели двух солдат при налёте дронов ВСУ на Белгородскую область сообщил глава региона Гладков.Два бойца самообороны погибли в результате атаки вражеских беспилотников на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале.
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