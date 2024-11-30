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На Украине признали потерю Крыма

На Украине признали потерю Крыма

На Украине признали потерю Крыма. Что это означает для России? Предчувствие переговоров или уловки просроченного президента? На эти и другие вопросы в своей информационно-аналитической программе отвечает Александр Малькевич.

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