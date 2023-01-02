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Юрген Клопп: «После трансфера Гакпо мы читаем: «Кто следующий?» Не можем играть в «Монополию»

Юрген Клопп ответил на вопрос об активности «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно. Несколько дней назад «Ливерпуль» оформил трансфер вингера Коди Гакпо из ПСВ за 37 млн фунтов.

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