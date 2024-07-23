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Мы из Советского Союза

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План "Дропшот". Слышали о таком?

План "Дропшот". Слышали о таком?

50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву - вот что такое план "Дропшот" В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН:- .

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Семен Демин
План Дропшот фактически осуществили Горбачев и Ельцин.
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