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salekhard.online

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Стартовал конкурс премии Молодежного цифрового омбудсмена для молодых специалистов и студентов

Стартовал конкурс премии Молодежного цифрового омбудсмена для молодых специалистов и студентов

10 февраля стартовал конкурс на премию Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо». Участие могут принимать студенты и молодые специалисты из разных регионов.

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