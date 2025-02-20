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Европейцы гурьбой встали на защиту Зеленского и едут убеждать Трампа

Европейцы гурьбой встали на защиту Зеленского и едут убеждать Трампа

После серии негативных заявлений президента США Дональда Трампа и членов его команды в адрес гражданина Украины Владимира Зеленского, ряд европейских лидеров, негативно относящихся к России, встали на защиту украинского диктатора.

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