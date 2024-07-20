Стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения воспользовался дроном

WSJ: стрелявший в Трампа за несколько часов до покушения использовал дрон Томас Мэтью Крукс, открывший стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, за несколько часов до покушения запустил дрон над местом проведения мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии