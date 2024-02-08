Очередной АВТОХЛАМ из Америки от Рольфа за 4 000 000 рублей

Купить немецкий автомобиль сегодня не так уж и просто. Во-первых, многие покупатели по-прежнему живут с той же ценой и искренне верят, что могут купить относительно новый автомобиль Audi или Volkswagen за ту же цену.
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