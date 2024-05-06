Продвижение ретритов и путешествий по местам силы — эффективно и без слива бюджета Всем нам периодически необходимо перезагрузиться, сменить картинку, отключиться от суеты повседневной жизни, получить новые впечатления, восстановить свою жизненную энергию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)