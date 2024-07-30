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Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже "позором"

Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже "позором"

Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах главы Белого дома Дональд Трамп назвал ужасной и позорной пародию на "Тайную вечерю", которая была представлена в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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