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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» против «Авангарда», СКА примет «Автомобилист»

КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» против «Авангарда», СКА примет «Автомобилист»

«Трактор» примет «Торпедо», «Спартак» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» – с «Авангардом», СКА – с «Автомобилистом».

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