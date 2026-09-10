Водителей «Тамбовгортранса» хватает только на 40 из 54 исправных автобусов

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Центр «Цветов радуги» в Тамбове обещают ввести в эксплуатацию в ноябре Разлив жидких отходов в Бондарском округе повредил почву и растительность В Тамбове начали проверять киоски и торговые павильоны В депо уже поступили 15 новых машин, однако выводить их на маршруты будут по мере набора сотрудников.