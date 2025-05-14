СТЦ: иностранные бренды ведут неформальный диалог о возвращении в Россию

Зарубежные компании, которые хотели бы вернуться на российский рынок, пока не подтверждают это официальными запросами, однако ведутся неформальные переговоры, сообщил в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.