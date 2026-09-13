Патрушев: военные корабли РФ сопровождают суда, защищая их от захвата

Сопровождение российских торговых судов военными кораблями помогает защитить их от захвата. Об этом заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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