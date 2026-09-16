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Царьград

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Жительница Троицка сожгла дом экс-сожителя: погибла женщина

Жительница Троицка сожгла дом экс-сожителя: погибла женщина

В Троицке завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которую обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса.

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