Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на корейские машины

Как изменились цены на корейские машины

Средняя цена на новый корейский автомобиль в феврале 2025 года превысила 5 миллионов рублей. Динамику средних цен на новые и подержанные (не старше 20 лет) легковые автомобили корейских брендов проанализировало маркетинговое агентство НАПИ.

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