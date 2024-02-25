Украина имеет высокие шансы потерять Харьков уже в ближайшем будущем. Столь невеселый прогноз дала депутат Верховной рады Александра Устинова.
На Украине допустили скорую потерю Харькова
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
побыстрей бы !Харьков тоже с 2015 года ждё1т!для референдума бюллетени сохранились !ждут своего часа!
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9 час.
АС
Анна Сепп
А Медведев Одессу пригласил в Россию от своего лица, или народ его уполномочил? Интересная у нас власть : каждый, кто в правительстве решает, что он и есть народ — что Медведев с его неожиданными высказываниями, что пургоносец Песков.
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7 час.
владимир рябченко
Кто сказал про потерю... есть подозрение, что Харьков только приобретет...
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6 час.
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