Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Пора смыть мелкобританию с лица земли, тогда и штаты задумаются о своём существовании...Виктория Нуланд п...
  • Южанин
    ВСУ переходят на ...
  • Южанин
    ВСУ переходят на ...

На Украине допустили скорую потерю Харькова

На Украине допустили скорую потерю Харькова

Украина имеет высокие шансы потерять Харьков уже в ближайшем будущем. Столь невеселый прогноз дала депутат Верховной рады Александра Устинова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
побыстрей бы  !Харьков тоже с 2015 года  ждё1т!для референдума  бюллетени  сохранились !ждут своего часа!
Ответить
9 час.
АС
Анна Сепп
А Медведев Одессу пригласил в Россию от своего лица,  или народ его уполномочил? Интересная у нас власть :  каждый,  кто в правительстве решает, что он и есть народ — что Медведев с его неожиданными высказываниями,  что пургоносец Песков.
Ответить
7 час.
владимир рябченко
Кто сказал про потерю... есть подозрение, что Харьков только приобретет...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору