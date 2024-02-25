На Украине допустили скорую потерю Харькова

АС

Анна Сепп

А Медведев Одессу пригласил в Россию от своего лица, или народ его уполномочил? Интересная у нас власть : каждый, кто в правительстве решает, что он и есть народ — что Медведев с его неожиданными высказываниями, что пургоносец Песков.