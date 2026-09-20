Трусова: пять четверных - настолько сухого тела уже не будет, я все же женщина

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве Трусова) рассказала о своем физическом состоянии после контрольных прокатов сборной России в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Уссурийске школ...
- Депутат Роднина в...
- Reuters исправило...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым