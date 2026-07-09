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Снукерист.ру

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Состоялась жеребьевка на новый турнир Shenzhen Open 2026

Состоялась жеребьевка на новый турнир Shenzhen Open 2026

Новый турнир Shenzhen Open 2026 будет проведен в Шэньчжэне с 28 сентября по 4 октября, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все новости турнира В Шэньчжэне состоялась жеребьевка предстоящего турнира Shenzhen Open 2026.

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