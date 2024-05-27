Пригожин воскрес в Африке?

L

Lyudmila

А сейчас не то же самое делают снимая генералов одного за другим за то, о чем говорил Пригожин? Сейчас то время чтобы во время операции менять коней на переправе? Оказывается самое то по одной причине, что как раз во время СВО и против неё делали все эти гаденыши свои гадости, воровали, людей губили ни за понюх табака как в старину говаривали? Вот и думай тут кто был прав тогда и кто виноват сейчас??? А может все наоборот?