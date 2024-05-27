"Так он не умер что ли?" Видео с человеком похожим на Пригожина всколыхнуло сети. Снято в Африке, в республике Чад Сеть полнится слухами.
Пригожин воскрес в Африке?
Комментарии
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L
Lyudmila
А сейчас не то же самое делают снимая генералов одного за другим за то, о чем говорил Пригожин? Сейчас то время чтобы во время операции менять коней на переправе? Оказывается самое то по одной причине, что как раз во время СВО и против неё делали все эти гаденыши свои гадости, воровали, людей губили ни за понюх табака как в старину говаривали? Вот и думай тут кто был прав тогда и кто виноват сейчас??? А может все наоборот?
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10 час.
альяр энвероглы
Гибель Пригожина - позорная страница нынешней власти.
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8 час.
М
Мария
Организовывать мятеж во время войны - это был нож в спину Президенту.
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2 час.
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