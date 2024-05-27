Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Да, надо признать Талибан. Он  полензен  России хотя  бы  тем, что  придавила  наркодельцов, что  он против  наркотик...Больше не террори...
  • Владимир Бурлаков
    Англосакская зараза виде либеральных ценностей - оружие для разгрома государства !Простой способ оч...
  • Мария
    Организовывать мятеж во время войны - это был нож в спину Президенту.Пригожин воскрес ...

Пригожин воскрес в Африке?

Пригожин воскрес в Африке?

"Так он не умер что ли?" Видео с человеком похожим на Пригожина всколыхнуло сети. Снято в Африке, в республике Чад Сеть полнится слухами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Lyudmila
А сейчас не то же самое делают снимая генералов одного за другим за то, о чем говорил Пригожин? Сейчас то время чтобы во время операции менять коней на переправе? Оказывается самое то по одной причине, что как раз во время СВО и против неё делали все эти гаденыши свои гадости, воровали, людей губили ни за понюх табака как в старину говаривали? Вот и думай тут кто был прав тогда и кто виноват сейчас??? А может все наоборот?
Ответить
10 час.
альяр энвероглы
Гибель Пригожина - позорная страница нынешней власти.
Ответить
8 час.
М
Мария
Организовывать мятеж во время войны - это был нож в спину Президенту.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх