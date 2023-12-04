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«Ростелеком» презентовал в Рязани новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»

Команды журналистов и блогеров Центрального федерального округа совместно с искусствоведами ведущих художественных музеев страны создали цикл видеолекций о жизни и работах великого русского художника и наставника.

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