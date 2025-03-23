Карпин: возвращение сборной России по футболу к международным турнирам стало ближе из-за общения Путина с Трампом

Команда нашей страны 25 марта сыграет товарищеский матч с Замбией Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин полагает, что из-за общения президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возвращение российской команды к международным соревнованиям стало ближе.
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