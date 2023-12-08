Комик Никишин рассказал об отношении Маслякова к командам

Юморист Евгений Никишин, известный своими яркими выступлениями в высшей лиги КВН в составе команды «Уездный город», поделился своими мыслями о современном состоянии юмора в РФ и рассказал о своем пути на сцене КВН.
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