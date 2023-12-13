Осужденный за убийство Старовойтовой Акишин передумал выходить из колонии

Виталий Акишин, отбывающий срок за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, решил досрочно отозвать поданное ранее ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
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