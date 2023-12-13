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Осужденный за убийство Старовойтовой Акишин передумал выходить из колонии

Осужденный за убийство Старовойтовой Акишин передумал выходить из колонии

Виталий Акишин, отбывающий срок за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, решил досрочно отозвать поданное ранее ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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