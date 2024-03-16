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Совет натовским стратегам: учите историю

Совет натовским стратегам: учите историю

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ История такая: мелкобританские журналисты издания «The Sun» получили немного шекелей и помчались в заднепровские степи снимать духоподъёмный репортаж о небывалой мощи «кастрюли Его Величества» (армейский британский сленг), танке «Challenger-2».

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