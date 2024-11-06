На дорогах опасно. Во Владивостоке произошло массовое отключение светофоров

Во Владивостоке по неизвестной причине произошло массовое отключение светофоров. Сразу три устройства регулирования перестали работать, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Центр организации дорожного движения города.
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