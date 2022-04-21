Кевин Дюрэнт: «Меня прихватывают два или три игрока, куда бы я ни шел»

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт прокомментировал свою неудачную игру во втором матче серии с «Селтикс» (107:114, 0-2).
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