Два человека пострадали при столкновении автобуса и поезда в Кузбассе

Западно-Сибирская транспортная Два человека пострадали при столкновении служебного автобуса и тепловоза на территории одного из угольных разрезов в Кемеровской области, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кемеровского областного центра медицины катастроф Антона Дужика.