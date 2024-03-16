Два человека пострадали при столкновении автобуса и поезда в Кузбассе

Западно-Сибирская транспортная Два человека пострадали при столкновении служебного автобуса и тепловоза на территории одного из угольных разрезов в Кемеровской области, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кемеровского областного центра медицины катастроф Антона Дужика.
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